Продавец-консультант магазина в Самарской области на протяжении нескольких дней забирал из кассы деньги

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В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району поступило заявление от сотрудника службы безопасности общества с ограниченной ответственностью о том, что в магазине автозапчастей в ходе инвентаризации была выявлена недостача денежных средств.

Оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел в ходе работы установили, что 25-летний продавец-консультант магазина, имея свободный доступ к кассовому аппарату, на протяжении нескольких дней забирал из него деньги. Общая сумма ущерба, причиненная обществу с ограниченной ответственностью, составила более 88 тысяч рублей. В ходе допроса ранее не судимый житель села Сергиевск признал свою вину и пояснил, что денежные средства потратил на личные нужны и пообещал полностью возместить причиненный ущерб.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в Сергиевский районный суд, который признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В ходе дознания мужчина полностью возместил причиненный заявителю ущерб.