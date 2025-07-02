Приезжий лжеторговец обманом похитил золотую цепочку у 85-летней пенсионерки в Жигулевске

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В июне текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску с заявлением обратилась местная жительница 1940 года рождения, которая сообщила, что неизвестный, обманным путем, похитил у нее золотую цепочку стоимостью свыше 18 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в дневное время она возвращалась из магазина домой, как в какой-то момент к ней подошел неизвестный мужчина и предложил купить «качественное» одеяло. Пенсионерка пояснила незнакомцу, что живет недалеко и перед покупкой хотела посмотреть товар. Услужливый продавец предложил помочь женщине довести ее до дома, на что та согласилась. Зайдя в дом, злоумышленник распаковал одеяло и назвал его стоимость – 100 тысяч рублей, на что женщина ответила отказом. Настойчивый мошенник, ссылаясь на повреждения упаковки «ценного» товара предложил компенсировать затраты – отдать ему золотое украшение с шеи.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего, изъяли видеозапись с камеры, расположенной на соседнем частном доме, на которой была зафиксирована машина злоумышленника и ориентировали на розыск все наружные службы полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали на территории Самары предполагаемого мошенника 1994 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный житель Тольятти пояснил, что хотел заработать на доверчивых пенсионерах.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.

Потерпевшей возмещен материальный ущерб.