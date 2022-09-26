При стрельбе в ижевской школе сообщают уже о шести погибших

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В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске погибли шесть человек, около 20 получили ранения, сообщило МВД. Глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что среди жертв есть дети.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий»,— заявили в МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, стрелок был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Личность нападавшего пока не установлена, пишет Коммерсантъ.