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Полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников – чаще всего такие предложения можно увидеть в сети Интернет.

Продавцы поддельных справок могут попросить у пользователя логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы внести туда данные о «ковидном паспорте». В итоге персональные данные пользователя используются на усмотрение похитителя.

Такие способы мошенничества используют в социальных сетях в виде спам-сообщений и рекламы, а также при запросах в поисковике на тему «COVID-19». Попасться на уловку мошенников — и самим нарушить закон — можно быстро и просто.

ГУ МВД России по Самасркой области напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» - уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя.