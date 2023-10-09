При досмотре у тольяттинца обнаружили сверток с мефедроном

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Наркотик он приобрел через сеть Интернет для собственного употребления.



Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.



При проверке полученная информация подтвердилась. Оперативники задержали подозреваемого около одного из многоквартирных домов на Московском проспекте в Автозаводском районе.



Во время проведения личного досмотра, в присутствии понятых, сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана брюк мужчины сверток, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета.



Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, общей массой 1,84 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.



При опросе 39-летний злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).



Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России» (https://63.мвд.рф/citizens/society/Mobilnoe_prilozhen..) , которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет.