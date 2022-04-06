Пресечена противоправная деятельность двух сотрудников ППС в Самарской области

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В результате проведенных УФСБ России по Самарской области оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух сотрудников патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское», организовавших преступную схему по фальсификации материалов проверок, а также причастных к незаконному обороту наркотических средств.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом по

г. Сызрань СУ СК России по Самарской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст.286 и п. «б» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

22 февраля 2022 года решением Сызранского городского суда Самарской области фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 и п. «б» ч.4 ст.228.1 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев и 10 лет 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



