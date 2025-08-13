Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе

87

В Сызранском районе Самарской области 62-летняя жительница Санкт-Петербурга, работающая преподавателем в одном из высших учебных заведений, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшей, находясь на даче, она получила звонок от девушки, которую приняла за свою бывшую абитуриентку. Из-за плохого качества связи собеседница подтвердила свою личность, назвав имя. В ходе разговора они обсудили научную статью и договорились об отправке конспекта на электронную почту.

На следующее утро женщине поступил SMS-код от портала «Госуслуги» якобы для получения письма. Доверчиво восприняв сообщение, преподаватель передала код звонившей девушке.

После этого пострадавшая начала получать уведомления о попытках оформления кредита на своё имя. При попытке входа в личный кабинет портала «Госуслуги» система оказалась заблокированной.

Благодаря своевременному обращению в полицию удалось предотвратить оформление кредита и восстановить доступ к личному кабинету. Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает начальник Отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков.

Полковник полиции Виталий Буренков напоминает: не выполняйте инструкции от незнакомых лиц и ни при каких обстоятельствах не разглашайте SMS-коды. Это поможет обезопасить себя от действий мошенников