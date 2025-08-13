Я нашел ошибку
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе

13 августа 2025 12:37
87
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе

В Сызранском районе Самарской области 62-летняя жительница Санкт-Петербурга, работающая преподавателем в одном из высших учебных заведений, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшей, находясь на даче, она получила звонок от девушки, которую приняла за свою бывшую абитуриентку. Из-за плохого качества связи собеседница подтвердила свою личность, назвав имя. В ходе разговора они обсудили научную статью и договорились об отправке конспекта на электронную почту.

На следующее утро женщине поступил SMS-код от портала «Госуслуги» якобы для получения письма. Доверчиво восприняв сообщение, преподаватель передала код звонившей девушке.

После этого пострадавшая начала получать уведомления о попытках оформления кредита на своё имя. При попытке входа в личный кабинет портала «Госуслуги» система оказалась заблокированной.

Благодаря своевременному обращению в полицию удалось предотвратить оформление кредита и восстановить доступ к личному кабинету. Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает начальник Отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков.

Полковник полиции Виталий Буренков напоминает: не выполняйте инструкции от незнакомых лиц и ни при каких обстоятельствах не разглашайте SMS-коды. Это поможет обезопасить себя от действий мошенников

Теги: Мошенники

