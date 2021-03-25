Прекращено дело о гибели самарчанки, тело которой нашли на козырьке подъезда

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Следственный комитет прекратил уголовное дело, которое было возбуждено по факту смерти 34-летней Лины Сторожевой. Она пропала в октябре 2018 года в Самаре.

Женщину объявили в федеральный розыск, поиски продолжались почти 5 месяцев. Но все закончилось трагически. На козырьке подъезда жилого дома на ул. Черемшанской обнаружили труп молодой женщины. Было это 21 марта 2019 года. В этом же доме она и проживала. Следствие затянулось, так как правоохранители ожидали получения результатов посмертной психиатрической экспертизы.

По словам заместителя руководителя управления СУ СК России по Самарской области, уголовное дело было прекращено ещё в январе 2020 года, поскольку отсутствует состав преступления. Сторожеву признали дееспособной. По словам экспертов, подобные исследования проводятся при отсутствии видимых признаков насильственной смерти на обнаруженных телах, пишет ПроГородСамара.

Напомним, загадочная история всколыхнула Самару. Незадолго до исчезновения камера видеонаблюдения зафиксировала, что она вышла из подъезда ночью и вернулась обратно, чем-то взволнованная, спустя 12 минут. На улицу женщина, судя по видео, больше не выходила, в квартиру не возвращалась. Осталось неясным, как лежащее на козырьке тело столько времени никто не заметил.