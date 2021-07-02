Предприниматель хотел купить лояльность тольяттинского полицейского за 15 тысяч рублей

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Как следует из материалов уголовного дела, находясь в служебном автомобиле, припаркованном возле одного из жилых домов в Автозаводском районе Тольятти, индивидуальный предприниматель 1983 года рождения попытался передать сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за несоставление административного протокола и за непроведение проверки по выявленным нарушениям в одной из принадлежащих ему торговых точек.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.

По материалам, собранным сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по г. Тольятти, СУ СК РФ по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.