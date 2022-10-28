ППС задержали тольяттинца, ударившего мать ножом

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1976 года рождения с телесными повреждениями из квартиры дома по улице Автостроителей.

Полицейские опросили пострадавшую, произвели осмотр места происшествия, в ходе которого специалисты экспертно-криминалистической отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь. Впоследствии он приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Как выяснили сотрудники полиции, в дневное время суток, в квартире дома, расположенного на ул. Автостроителей, у потерпевшей произошел конфликт с сыном на бытовой почве. Мужчина 1996 года рождения нанес матери удар ножом в область грудной клетки. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия. Полицейские около одного из домов обратили внимание на мужчину, который был схож по приметам с разыскиваемым. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый, официально не работающий местный житель, не стал отрицать своей причастности к произошедшему.