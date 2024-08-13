Пожилая жительница Жигулевска накупила себе товаров на чужую карту

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В Жигулёвский городской суд направлено уголовное дело по обвинению местной жительницы в краже денег с банковской карты.

65-летняя местная жительница пояснила полицейским, что карту нашла возле банкомата и решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. Женщина совершила покупки белее чем на 7000 рублей.

В июне текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель 1966 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с его счета свыше 7 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли и изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что картой заявителя расплачивались в нескольких магазинах на территории города.а.

Задержанной оказалась ранее не судимая 65-летняя местная жительница, которая пояснила полицейским, что карту нашла возле банкомата и решила попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, женщина продолжила оплачивать продукты питания, бытовую химию и алкоголь в других торговых точках.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения, по существу.

Обвиняемая возместила ущерб потерпевшему в полном объеме.