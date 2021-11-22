Пожилая самарчанка перевела мошенникам более 5,5 млн. рублей

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В дежурную часть полиции обратилась 71-летняя сторож одного из детских садов областного центра с заявлением о хищении денежных средств.

Женщина пояснила, что в течении 14 дней ей звонили неизвестные мужчины, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных структур. Они поясняли, что в ее личном кабинете онлайн-банка кто-то пытается сменить номер телефона и списать денежные средства заявительницы, а также, что злоумышленники переоформляют на себя две квартиры пенсионерки. Для предотвращения операций, поясняли "защитники", ей необходимо перечислить все денежные средства на безопасный счет, который они открыли на ее имя, продать квартиры и также "обезопасить" полученные деньги. Женщина, следуя указаниям, продала квартиры и через банкоматы перевела денежные средства на указанный счет. После этого неизвестные перестали выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает: мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе финансовых учреждений, правоохранительных органов, зачастую используют подменные телефонные номера. Не принимайте во внимание слова незнакомцев, самостоятельно свяжитесь с банком и уточните всю интересующую информацию. А лучше всего, прервите телефонный разговор сразу - сотрудники банков и правоохранительных органов не дают советов по телефону.