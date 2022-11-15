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После застолья житель Ставропольского района обокрал товарища

15 ноября 2022 09:58
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После застолья житель Ставропольского района обокрал товарища

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Ставропольскому району за помощью обратился местный житель 1968 года рождения, который сообщил, что около недели назад он потерял телефон и банковскую карту.
Сотрудники органов внутренних дел изучили документы о движении денежных средств по банковской карте заявителя и сообщили потерпевшему, что с его расчетного счета в тоже время, как пропал телефон, списано свыше 35,6 тысяч рублей. Оперативники установили владельца банковской карты, на которую осуществлялся перевод денежных средств, и задержали местного жителя 1972 года рождения.
В ходе следственных действий потерпевший вспомнил, что сотовый телефон и банковская карта у него пропали после застолья в доме подозреваемого. Задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, обнаружив в своем доме чужой мобильник и пластиковую карту с CVV/CVC кодом, решил попробовать перевести себе денежные средства на счет, для чего сменил пароль в мобильном приложении. Когда первая попытка удалась, он перевел себе свыше 36,6 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.
По данным оперативников, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемый в содеянном раскаялся и возместил потерпевшему ущерб в полном размере.
Сотрудники полиции призывают граждан внимательнее относиться к своему имуществу, не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны и банковские карты.

Теги: Уголовное дело

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