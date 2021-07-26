Я нашел ошибку
Главные новости:
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли
В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли
В Самарской области 42 % жителей ждут скорую дольше положенного
В Самарской области 42% жителей ждут скорую дольше положенного
Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%
Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске
ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
Самарский рапирист - в 1/4 финала на Олимпиаде!
Самарский рапирист - в 1/4 финала на Олимпиаде!
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

После ухода гостей самарчанка заметила пропажу золотых украшений

26 июля 2021 10:24
243
После ухода гостей самарчанка заметила пропажу золотых украшений

В июне текущего года в полицию поступило сообщение о краже ювелирных изделий. Пострадавшая сообщила полицейским, что из ее квартиры, расположенной в доме на улице Пугачевской в Самаре, были похищены золотые украшения на общую сумму 35 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место жительство заявительницы, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук с флакона духов и шкатулки, где хранились ювелирные украшения. В ходе опроса 44-летняя хозяйка квартиры пояснила, что пропажу обнаружила после того, как с супругом вернулась с дачи. На время их отсутствия в квартире оставался сын.  

Полицейские выяснили, что накануне к молодому человеку приходили друзья, личности которых были установлены. В ходе опроса одна из знакомых молодого человека призналась в совершении преступления. Кроме того, результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые следы пальцев рук принадлежат подозреваемой. 19-летняя жительница Самары пояснила, что похищенное имущество она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное имущество уже изъято и возвращено законной владелице.

Теги: кража украшения

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из частного дома в Чапаевске воры вынесли велосипеды и швейную машинку
26 июля 2021, 10:10
Из частного дома в Чапаевске воры вынесли велосипеды и швейную машинку
Бдительные соседи помогли росгвардейцам пресечь преступление. Криминал
137
В Тольятти украли серебряные цепочки из церковной лавки
25 июля 2021, 12:18
В Тольятти украли серебряные цепочки из церковной лавки
Вора нашли по отпечатку пальца на витрине. Криминал
574
Работника ломбарда в Тольятти обвинили в хищении 270 тысяч рублей
25 июля 2021, 11:55
Работника ломбарда в Тольятти обвинили в хищении 270 тысяч рублей
Он похищал денежные средства, хранящиеся в кассе. Криминал
577
В центре внимания
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
153
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
678
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
680
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2351
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
1097
Весь список