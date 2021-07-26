После ухода гостей самарчанка заметила пропажу золотых украшений

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В июне текущего года в полицию поступило сообщение о краже ювелирных изделий. Пострадавшая сообщила полицейским, что из ее квартиры, расположенной в доме на улице Пугачевской в Самаре, были похищены золотые украшения на общую сумму 35 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место жительство заявительницы, эксперты-криминалисты изъяли следы пальцев рук с флакона духов и шкатулки, где хранились ювелирные украшения. В ходе опроса 44-летняя хозяйка квартиры пояснила, что пропажу обнаружила после того, как с супругом вернулась с дачи. На время их отсутствия в квартире оставался сын.

Полицейские выяснили, что накануне к молодому человеку приходили друзья, личности которых были установлены. В ходе опроса одна из знакомых молодого человека призналась в совершении преступления. Кроме того, результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятые следы пальцев рук принадлежат подозреваемой. 19-летняя жительница Самары пояснила, что похищенное имущество она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное имущество уже изъято и возвращено законной владелице.