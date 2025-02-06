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Полиция Самары защитила интересы женщины, обманутой арендатором игровой приставки

6 февраля 2025 10:59
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Полиция Самары защитила интересы женщины, обманутой арендатором игровой приставки

В отдел полиции Промышленного района Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась местная жительница 1992 года рождения, которая стала жертвой недобросовестного арендатора.

Заявитель рассказала полицейским, что за несколько дней до обращения в полицию сдала в аренду игровую приставку по договору. Арендатором выступил мужчина, который предоставил ей паспортные данные и оплатил услугу за двое суток. По истечении срока он сообщил о продлении аренды и перечислил необходимую сумму денег. Однако через несколько дней платежи перестали поступать на счёт арендодателя. Женщина направила второй стороне договора претензию, но она осталась без ответа. Местная жительница поняла, что стала жертвой мошенника и  обратилась за помощью в полицию, при этом она подробно описала мужчину и сообщила его личные данные.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о похищенном имуществе, проверили комиссионные магазины и ломбарды. В одном из них они обнаружили договор займа, который подтверждал факт сдачи разыскиваемой игровой приставки. Согласно документам реализовал имущество в ломбард мужчина, являющийся  арендатором.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.159 УК РФ, местный житель сообщил, что уже потратил вырученные за продажу чужого имущества 15 000 рублей на собственные нужды.

Ранее не судимому самарцу 2006 года рождения вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемый во время предварительного расследования частично возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб.

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