Полиция предупреждает: в период вакцинации от COVID-19 нарастает волна активности кибермошенников

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Одной из наиболее вероятных целей злоумышленников становятся сотрудники кадровых отделов в организациях, которые потенциально заинтересованы в вакцинации персонала.

Под видом государственных или городских служб поддержки бизнеса злоумышленники связываются с руководством или отделом кадров предприятия, чтобы предложить «выгодные условия» прививочной кампании. Например, потенциальную жертву могут убедить в необходимости перечислить определенную сумму, которая в конце года вернется в виде налогового вычета или иных компенсаций от властей.

Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет переписки с неизвестными.

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них.

Фишинг — мошенничество по получению конфиденциальных данных. Это самый распространённый способ интернет-мошенничества на сегодняшний день и не связан с банковскими картами напрямую. Вы получаете письмо (будто бы от банка или от другой реальной организации), переходите, ничего не подозревая, по ссылке, которая есть в письме. Для создания сообщений используется логотип, стиль организации, от которой якобы отправлено письмо, оно может быть именным. Или приходит SMS-сообщение, что с картой проблемы, с ней совершены мошеннические действия, а чтобы устранить угрозу, необходимо позвонить по указанному телефону.



Основной признак «зеркального» сайт банка - после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее. При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах мошенничеств, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.