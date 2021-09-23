Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области

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Немецкая овчарка взяла след и в течение получаса вывела полицейских к дому вора.



В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратилась за помощью жительница села Бестужевка Самарской области. Женщина пояснила, что у нее из частного дома похищены денежные средства и продукты питания. Ущерб составил свыше 7 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошёл кинолог - старший сержант полиции Александр Логачев со служебной собакой по кличке Один.

Полицейские подробно опросили заявительницу 1972 года рождения и ее соседей, установили, что следы взлома на двери и окнах отсутствуют. С места происшествия стражи правопорядка изъяли следы пальцев рук и кошелек, принадлежащий потерпевшей, в котором на момент совершения кражи хранились денежные средства. Кинолог дал собаке обнюхать изъятый кошелек и применил ее на след. Оперуполномоченный совместно с кинологом проследовали за увлеченным работой псом.



Идя по запаховому следу, служебная собака уже через полчаса вывела полицейских к частному дому, расположенному в том же селе, где завершила работу сигнальным обозначением «посадка».

Проживающий в доме мужчина при виде сотрудников полиции с собакой проявил беспокойство, которое вызвало подозрение стражей правопорядка. Местного жителя 1971 года рождения полицейские задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания и пояснил, что в вечернее время, проходя по улице, увидел, что дверь одного из домов закрыта снаружи на накладку. Предположив, что хозяева дома отсутствуют, злоумышленник решил совершить кражу. Сняв накладку с двери, мужчина проник внутрь жилища, вытащил деньги из кошелька, обнаруженного им в комнате, а также забрал из кухонного шкафа и холодильника продукты питания. Денежные средства мужчина потратил на собственные нужды. Похищенные продукты изъяты полицейскими в доме подозреваемого и возвращены заявительнице.

Возбуждено уголовное дело.