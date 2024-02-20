Полицейские Самарского региона проводят мероприятия, нацеленные на профилактику кибермошенничества

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Так, в областном центре сотрудники Управления МВД России по городу Самаре проводят профилактическую акцию «Стоп: мошенники». В одном из мероприятий при содействии Общественного совета, в лице Владимира Рамзавина, приняли участие студенты университета «МИР». На первом этапе оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела ОУР Управления МВД России по городу Самаре Екатерина Богомазова рассказала ребятам о наиболее распространенных способах мошеннических действий на территории областного центра, совершаемых посредством использования мобильной связи и сети Интернет. Внимание студентов сотрудник полиции акцентировала на том, что нельзя делиться информацией о себе и своих близких с незнакомыми людьми в Интернете, а также предупредила об осторожности с сомнительными публикациями в соцсетях и сообщениями, распространяемыми через мессенджеры. Вторым этапом акции стало совместная работа полицейских и студентов по информированию жителей города о мерах противодействия мошенникам. Молодые люди с энтузиазмом откликнулись на предложение об оказании практической помощи. Учащиеся предупреждали жителей многоквартирных домов о тактике, используемой «мобильными» мошенниками, поясняли, как правильно реагировать на сомнительные звонки. А чтобы информация запомнилась лучше, оставляли красочные профилактические листовки с простыми правилами безопасности.

В Сызрани полицейские провели беседу на тему «Цифровая безопасность» с воспитанниками детского дома. Сотрудник уголовного розыска майор полиции Денис Власов рассказал подросткам о различных способах дистанционного обмана и подчеркнул, что любая просьба о помощи в сети Интернет от имени друга всегда должна проверяться! Также майор полиции побеседовал о том, как можно понять, что та или иная группа в соцсетях имеет деструктивную направленность и посоветовал учащимся избегать общения с представителями подобных сообществ.

В Кинель-Черкассах сотрудники полиции провели мероприятия в трех районных поселениях, направленные на профилактику интернет-мошенничества. Полковник полиции Вячеслав Тараканов совместно с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, рассказали слушателям о самых распространенных схемах мошенничества и о том, как противостоять злоумышленникам.

Аналогичное мероприятие прошло в Новокуйбышевске, где старший оперуполномоченный группы по раскрытию квалифицированных мошенничеств и преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска городского отдела полиции майор полиции Александр Матюков совместно с оперуполномоченным отделения уголовного розыска старшим лейтенантом полиции Светланой Сафроновой провели встречу со студентами колледжа. Слушателям рассказали о наиболее распространенных видах преступлений, совершаемых кибермошенниками. Особый акцент оперуполномоченные сделали на звонках злоумышленников, выдающих себя за сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов, привели конкретные примеры, когда граждане, поверив аферистам, лишались своих сбережений. Сотрудники полиции в очередной раз, призвали ни при каких обстоятельствах не сообщать телефонным мошенникам свои личные данные, данные своих банковских карт и коды из смс-сообщений, а в случае утери банковской карты сразу же ее заблокировать онлайн или в отделении банка.