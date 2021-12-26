Полицейские обнаружили и изъяли в доме сызранца 2 кг конопли

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское» поступила информация о том, что 40-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Во время проверки данная информация подтвердилась.

В ходе досмотра в присутствии понятых в доме у мужчины полицейские обнаружили и изъяли высушенные кусты дикорастущего растения, приспособления для курения и картонную коробку с папиросными гильзами. Изъятое растение было направлено на экспертизу. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, в высушенном состоянии массой около 2 килограммов.

Ранее не судимый местный житель пояснил полицейским, что наркотикосодержащее растение собрал летом, заготовил на зиму и хранил для собственного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.