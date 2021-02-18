Полицейские обнаружили и изъяли около 400 грамм героина из тайника в солнцезащитном козырьке машины

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На стационарном посту села Зеленовка Самарской области сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району ДПС остановили иномарку для проверки документов.

В ходе проверки документов водитель заметно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

При осмотре автомобиля в присутствии понятых за пластиковой вставкой козырька полицейские обнаружили 4 свертка из прозрачного полимерного материала, внутри которых находились свертки обмотанные черной изолентой. Сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обнаруженные свертки были изъяты и направлены в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в свертках содержалось наркотическое средство героин, массой почти 400 грамм, что относится к крупному размеру.

По информации оперативников, подозреваемый – 23-х летний уроженец одной из соседних республик, временно зарегистрирован в городе Москва. От дачи показаний мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.