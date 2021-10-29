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Полицейские изъяли у жителей Самары более 80 кг раков

29 октября 2021 13:47
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Полицейские изъяли у жителей Самары более 80 кг раков

27 октября 2021 года в ходе рейдовых мероприятий участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Сызранское» на территории Куйбышевского водохранилища напротив Ольгинского залива рядом с селом Климовка Шигонского района задержали двух мужчин - отца и сына, которые с моторной лодки осуществляли вылов биологических водных ресурсов раколовками «пятиминутка».
Сотрудниками полиции установлены личности задержанных, изъяты улов в размере 1147 раков, мотор, лодка, раколовка и автомобиль «Лада 4x4 2121 Нива», на котором передвигались нарушители. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения животных в естественную среду обитания. Членистоногие переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.
В ходе опроса ранее не судимые жители Самара 1966 и 1990 годов рождения вину в правонарушении не признали.
В настоящее время участковыми уполномоченными полиции устанавливается сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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