Полицейские изъяли у жителей Самары более 80 кг раков

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27 октября 2021 года в ходе рейдовых мероприятий участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Сызранское» на территории Куйбышевского водохранилища напротив Ольгинского залива рядом с селом Климовка Шигонского района задержали двух мужчин - отца и сына, которые с моторной лодки осуществляли вылов биологических водных ресурсов раколовками «пятиминутка».

Сотрудниками полиции установлены личности задержанных, изъяты улов в размере 1147 раков, мотор, лодка, раколовка и автомобиль «Лада 4x4 2121 Нива», на котором передвигались нарушители. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения животных в естественную среду обитания. Членистоногие переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

В ходе опроса ранее не судимые жители Самара 1966 и 1990 годов рождения вину в правонарушении не признали.

В настоящее время участковыми уполномоченными полиции устанавливается сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.