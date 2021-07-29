Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области разработали самоочищающееся дорожное покрытие
В Самарской области разработали самоочищающееся дорожное покрытие
На Волге утонул пожилой мужчина
На Волге утонул пожилой мужчина
Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником
Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником
Тольяттинка хотела дешево улететь в Адлер, но попалась мошенникам
Тольяттинка хотела дешево улететь в Адлер, но попалась мошенникам
На самарском ЖД-вокзале разместили выставку "Монеты славы"
На самарском ЖД-вокзале разместили выставку "Монеты славы"
В Тольятти работают над созданием индустриального парка для пищевых производств
В Тольятти работают над созданием индустриального парка для пищевых производств
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
В Самаре до 1 сентября завершится ремонт дорог возле Фабрики-кухни
В Самаре до 1 сентября завершится ремонт дорог возле Фабрики-кухни
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
-0.24
EUR 86.92
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
В Самаре пройдет лекторий/ридинг-группа «На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней киномысли»
Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником

29 июля 2021 10:46
76
Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником

Большинство лиц, предлагающих подобные услуги, делают это все через интернет и секретные чаты в Telegram. Они отказываются даже созваниваться по телефону, а бумажный сертификат готовы отправить через курьера.

Обычно заказчика просят отправить свои данные и внести предоплату за услугу. Например, если сертификат стоит десять тысяч рублей, то человека попросят отправить сначала две тысячи. После этого якобы должно прийти оповещение от портала "Госуслуги" о том, что клиенту была введена первая доза вакцины. Так заказчик убедится в том, что процесс запущен, и переведет оставшуюся часть денег. Только никто не дает гарантий, что после перевода двух тысяч изготовитель сертификата не исчезнет. Велика вероятность, что человека просто кинут на деньги.
Кроме того продавцы поддельных справок могут попросить у пользователя логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы внести туда данные о «ковидном паспорте». В итоге персональные данные пользователя используются на усмотрение похитителя.
Такие способы мошенничества используют в социальных сетях в виде спам-сообщений и рекламы, а также при запросах в поисковике на тему «COVID-19». Попасться на уловку мошенников — и самим нарушить закон — можно быстро и просто.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» - уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя.

Теги: подделка документов поддельный сертификат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка
27 июля 2021, 12:54
Приобретая фальсифицированный сертификат о вакцинации, граждане способствуют расширению теневого рынка
Гражданам нужно помнить, что подделка, сбыт, хранение и использование поддельных сертификатов и кодов противозаконно и влечет уголовную ответственность. Криминал
586
Самарцы остаются без денег, заказывая липовые справки об отсутствии коронавируса по интернету
25 июля 2021, 10:52
Самарцы остаются без денег, заказывая липовые справки об отсутствии коронавируса по интернету
Наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года. Криминал
909
Ответственность за использование поддельного сертификата за рубежом может оказаться строже российского
20 июля 2021, 11:43
Ответственность за использование поддельного сертификата за рубежом может оказаться строже российского
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от... Закон
666
В центре внимания
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
8
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
116
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
515
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
630
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021  13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
403
Весь список