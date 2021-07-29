Покупка поддельного сертификата сделает вас сообщником

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Большинство лиц, предлагающих подобные услуги, делают это все через интернет и секретные чаты в Telegram. Они отказываются даже созваниваться по телефону, а бумажный сертификат готовы отправить через курьера.

Обычно заказчика просят отправить свои данные и внести предоплату за услугу. Например, если сертификат стоит десять тысяч рублей, то человека попросят отправить сначала две тысячи. После этого якобы должно прийти оповещение от портала "Госуслуги" о том, что клиенту была введена первая доза вакцины. Так заказчик убедится в том, что процесс запущен, и переведет оставшуюся часть денег. Только никто не дает гарантий, что после перевода двух тысяч изготовитель сертификата не исчезнет. Велика вероятность, что человека просто кинут на деньги.

Кроме того продавцы поддельных справок могут попросить у пользователя логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы внести туда данные о «ковидном паспорте». В итоге персональные данные пользователя используются на усмотрение похитителя.

Такие способы мошенничества используют в социальных сетях в виде спам-сообщений и рекламы, а также при запросах в поисковике на тему «COVID-19». Попасться на уловку мошенников — и самим нарушить закон — можно быстро и просто.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных паспортов» - уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя.