Покупатель поддельного COVID-сертификата может стать может стать жертвой шантажа

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Если человек решил приобрести поддельный COVID-сертификат, то вполне вероятно, что он может стать жертвой мошенников. Воспользовавшись ситуацией аферисты могут начать шантажировать, чтобы получить с жертвы деньги.

Допустим вы купили поддельный документ. Через некоторое время вам приходит "СМС" сообщение о том, что врач, подпись которого стоит на фальшивом сертификате задержан сотрудниками правоохранительных органов и теперь вам грозит уголовная ответственность за использование поддельного документа. Чтобы избежать уголовной ответственности вам могут предложить за определенную сумму удалить всю переписку с данными о криминальной сделке. Таким образом жертва обмана остается без денег и без "сертификата".

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.