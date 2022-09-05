Пока один сызранец примерял обувь, второй украл его телефон

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился 38-летний местный житель, который сообщил, что у него похищен сотовый телефон. Причиненный ущерб он оценил на сумму 12 000 тысяч рублей.

В ходе опроса полицейские выяснили, что гаджет мужчина случайно оставил на пуфике в одной из торговых точек, когда примерял обувь.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Сызрани 1980 года рождения.

Он не стал отрицать своей причастности к присвоению чужого имущества и пояснил, что, находясь в магазине, он увидел, что на пуфике для примерки обуви кто-то оставил сотовый телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он положил его в карман куртки и через какое-то время покинул торговую точку. Подозреваемый сознался, что данный телефон хотел оставить себе для личного пользования, но так и не смог разблокировать.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции предупреждают, что если вы оставите себе, найденный телефон, планшет, аудиоколонку или любые другие предметы, представляющие собой материальные ценности, то такие действия могут квалифицироваться как кража. Лучше всего посетите ближайший отдел полиции и напишите заявление о найденном устройстве. В заявлении следует указать все обстоятельства обнаружения гаджета. Полицейские примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченное. Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности.