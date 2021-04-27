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Подростковая преступность в Самарской области: каковы ее показатели

27 апреля 2021 09:39
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Подростковая преступность в Самарской области: каковы ее показатели

О том, что Самарская область в 2020 году вышла на первое место в России по числу особо тяжких преступлений с участием подростков, недавно сообщал портал правовой статистики (ППС) Генпрокуратуры РФ. Несмотря на то, что самих малолетних преступников было выявлено меньше, в показателях предварительно расследованных преступлений несовершеннолетние Самарской области лидировали.

В частности, по данным ППС Генпрокуратуры РФ, в регионе в 2020 году на 33,6% выросло число предварительно расследованных особо тяжких составов преступления (2147) – это 3-е место в РФ.

Из них несовершеннолетними или при их соучастии совершено 180 особо тяжких преступлений (в 2019 году было 84, рост 114,3%). По этому показателю Самарская область в 2020 году выбилась в общероссийские лидеры и заняла 1-е место в стране. Для сравнения – еще в 2016 году мы были на 44-м месте.

В версии правоохранителей, рост показателей участия подростков в особо тяжких преступлениях связан, в первую очередь, с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

Кажется, в этом году негативную тенденцию удалось переломить.

Об этом рассказал в интервью газете «Самарское Обозрение» начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Олег Алексеев.

«По итогам 2020 года наблюдался рост подростковой преступности на 24,1%.

При этом на 4,4% уменьшилось количество лиц, совершивших указанные преступления. Структура подростковой преступности такова, что рост числа преступлений связан с их многоэпизодностью. Например, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков составляли 18,6% от общего числа выявленных преступлений, при этом 181 преступление совершено 22 подростками, основная часть в Куйбышевском, Октябрьском, Красноглинском районах города», — заявил Алексеев.

В то же время, по итогам проверок за год в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории области выявлено 3733 нарушения закона.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования уровень преступности несовершеннолетних по итогам трех месяцев 2021 года снизился на 53,6%, также на 11% снизилось количество лиц, совершивших указанные преступления. Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 69,9%», — заявил «Самарскому Обозрению» Олег Алексеев.

Теги: криминал подростки Подростковая преступность

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