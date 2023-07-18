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Под Самарой росгвардейцы быстро задержали подозреваемого в ограблении магазина

18 июля 2023 11:38
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Под Самарой росгвардейцы в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в ограблении магазина

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области. Около половины четвертого стражи правопорядка получили от дежурного сообщение об инциденте в продуктовом магазине, расположенном на улице Коммунистической в поселке Смышляевка. Патрульные незамедлительно прибыли на место происшествия.

Продавец рассказала, что злоумышленник открыто похитил выручку – его добычей стали 1400 рублей. Уточнив, как выглядел преступник, сотрудники Росгвардии начали его поиски. Отрабатывая возможные пути отхода грабителя, росгвардейцы задержали мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого.

Патрульные передали мужчину 1989 года рождения, не имеющего определенного места жительства, своим коллегам из полиции. По результатам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Теги: Росгвардия

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