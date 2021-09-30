Под Оренбургом убили троих студенток

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Утром 30 сентября после тушения пожара в доме на улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома было обнаружено тело еще одной девушки.

По информации РЕН ТВ, девушек зарубили топором, после чего убийцы попытались скрыть следы преступления, устроив тем самым поджог в квартире. В СУСК по Оренбургской области эту информацию не подтвердили. Как уточняется, у всех погибших колото-резаные раны.

Старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов уточнил, что девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они были стужентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова, написала 30 сентября в Instagram, что убитые были уроженками Башкирии.

«Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь в чем это возможно», — отметила она.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), пишут "Известия".