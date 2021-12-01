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Почти миллион перечислила на 39 абонентских номеров жительница Тольятти

1 декабря 2021 09:58
197
Почти миллион перечислила на 39 абонентских номеров жительница Тольятти

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые представляются сотрудниками безопасности банка!


Работнице РЖД из Тольятти 1969 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что ее банковский счет пытаются взломать мошенники, и для того, чтобы сохранить сбережения, необходимо перевести их на «безопасные» счета. Женщина перечислила на счет 36 абонентских номеров денежные средства на общую сумму 985 тысяч рублей. После этого незнакомец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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