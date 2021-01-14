Почти 3 кг наркотиков откопали в Ставропольском районе

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Житель Ленинградской области с помощью «тайников-закладок» пытался сбыть запрещенное вещество.



Сотрудники волгоградской полиции, расследуя уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя Ленинградской области, установили, что подозреваемый сбывал запрещенные вещества в том числе на территории Самарской области.

В связи с этим по поручению волгоградских коллег сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области провели осмотр лесного массива вблизи поселка Прибрежный Красноглинского района. В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили 4 «закладки» со свертками с порошкообразным веществом.

Полицейские направили изъятое на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что внутри свертков находится наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество – амфетамин. Общая масса изъятого составила почти 3 килограмма.

Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. В ближайшее время материалы дел будут переданы волгоградским коллегам.