Пенсионерку из Новокуйбышевска обманули на 133 тысяч рублей

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В полицию обратилась 84-летняя жительница Новокуйбышевска с заявлением о хищении у неё 133 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке утром позвонила неизвестная, ввела её в заблуждение, что является дочерью, которая попала в ДТП и попросила дать ей денег для оплаты дорогостоящей операции потерпевшему. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания "дочери": в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 133 тысячи рублей. Вечером, когда дочь вернулась с работы, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей.

"Выполняя данный заказ, человек становится соучастником преступления и может быть привлечён к уголовной ответственности!", - предупреждают сотрудники полиции.