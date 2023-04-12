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Пенсионерка в Самарской области отдала псевдоброкеру свыше 1,7 млн рублей

12 апреля 2023 12:11
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Пенсионерка в Самарской области отдала псевдоброкеру свыше 1,7 млн рублей

65-летней жительнице Ставропольского района позвонил неизвестный, предложив дополнительный заработок путем инвестиций. Заинтересовавшись предложением, пенсионерка получила инструкции от «специалиста» и перевела на продиктованные счета деньги в сумме 1 768 000 рублей.   

После осуществления финансовых операций «псевдотрейдер» перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. О произошедшем она сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.  

Сотрудники полиции напоминают, что обещания высоких заработков — одна из самых распространённых уловок аферистов. Во избежание подобных случаев полицейские рекомендуют гражданам быть предельно внимательными. Следует помнить, что компании без лицензии, а тем более никак юридически не оформленные инвестиционные сообщества в соцсетях и мессенджерах, в большинстве случаев оказываются мошенническими. Многие из них внесены в список организаций с признаками нелегальной деятельности: отдать им свои деньги значит почти наверняка их потерять.

Теги: Мошенники

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