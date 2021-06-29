Пенсионерка в Самарской области из-за мошенника лишилась почти 100 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Не сообщайте персональные данные мошенникам, представляющимся сотрудниками банка



Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником одного из банков, по телефону сообщил 60-летней жительнице Красноярского района, что ее накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, пенсионерка инвалид 2 группы сообщила свои персональные данные злоумышленнику, который на ее имя оформил кредитную карту и снял с нее почти 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.