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Пенсионерка в Самарской области из-за мошенника лишилась почти 100 тысяч рублей

29 июня 2021 09:38
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Пенсионерка в Самарской области из-за мошенника лишилась почти 100 тысяч рублей

Будьте бдительны! Не сообщайте персональные данные мошенникам, представляющимся сотрудниками банка

Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником одного из банков, по телефону сообщил 60-летней жительнице Красноярского района, что ее накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, пенсионерка инвалид 2 группы сообщила свои персональные данные злоумышленнику, который на ее имя оформил кредитную карту и снял с нее почти 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: криминал мошенники

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