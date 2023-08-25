Пенсионерка в Самаре ради сына "закупилась" акциями на 6,5 млн у мошенников

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64-летняя жительница Кировского района с целью в будущем помочь сыну с покупкой жилплощади, решила по совету подруги вложить денежные средства в акции одной из энергетических компаний. Внимательно изучая предложения на биржевых рынках, женщина заполнила анкету на одном из сайтов для связи с финансовым консультантом.

В тот же вечер ей на телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося специалистом финплатформы, который предложил пенсионерке перейти в режим видеосвязи для удобства общения и определения ее целей на биржевом рынке. В течение трех дней «консультант» предлагал самарчанке различные варианты покупки акций и в конечном итоге помог установить стороннее приложение одного из сервисов для отслеживания биржевых показателей на смартфон.

Следуя инструкции, женщина установила непроверенный софт на свое устройство, прошла регистрацию и успешно осуществила покупку нескольких «выгодных» предложений. Как вдруг неизвестный попросил женщину подключить смс-оповещения и продиктовать для этого код, поступивший из мобильного банка. Назвав четырехзначную комбинацию, со счета исчезли более 6,5 млн. рублей, накопленные жительницей губернии. Женщина тут же начала звонить «консультанту», но тот уверил ее, что данная операция нужна для проверки работоспособности приложения и уже в течение дня средства вернуться обратно на счет. Успокоившись, она прождала сутки зачисления и, осознав, что стала жертвой мошенников обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.