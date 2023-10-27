Пенсионерка в Самаре лишилась около четырех миллионов рублей

197

В полицию обратилась 76-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении у нее около 4 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что в отношении нее за финансирование вооруженного конфликта на территории соседнего государства возбуждено уголовное дело. Предложил для освобождения от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания, и на пороге своей квартиры передала неизвестному мужчине около четырех миллионов рублей, после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.