Пенсионер в Самаре подарил мошенникам 1 млн рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре, пенсионерке 1947г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить её деньги, лежащие на счете. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет. Потерпевшая взяла свои деньги и перевела на указанный аферистом счет около 1 000 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.