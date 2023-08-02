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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пенсионер из Тольятти подарил мошенникам 3,5 млн рублей

2 августа 2023 11:49
182
Пенсионер из Тольятти подарил мошенникам 3,5 млн рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Тольятти, пенсионеру 1953г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить его деньги, лежащие на счете. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им «безопасный» расчетный счет.  Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет около 3 500 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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