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Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника

12 июля 2021 09:51
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Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет.

Так, 73-летний житель Сызрани стал жертвой мошенника. Мужчина поверил звонившему ему "работнику финансового учреждения", который предложил «сохранить деньги от мошенников». Неизвестный злоумышленник уговорил  пенсионера оформить кредит он-лайн и перевести полученные денежные средства в размере около 1,1 миллиона рублей на  указанный им расчетный счет.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов! О противоправных фактах сообщайте в полицию.

Теги: аферисты мошенники

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