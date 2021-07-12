Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника

109

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет.

Так, 73-летний житель Сызрани стал жертвой мошенника. Мужчина поверил звонившему ему "работнику финансового учреждения", который предложил «сохранить деньги от мошенников». Неизвестный злоумышленник уговорил пенсионера оформить кредит он-лайн и перевести полученные денежные средства в размере около 1,1 миллиона рублей на указанный им расчетный счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов! О противоправных фактах сообщайте в полицию.