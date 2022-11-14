Пенсионер из Новокуйбышевска отдал аферисту 180 000 рублей

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В начале июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по г.Новокуйбышевску за помощью обратился 82-летний житель Новокуйбышевска. Пенсионер сообщил, что неизвестный похитили у него 180 000 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшего оперативники установили, что днем на улице к заявителю подошел мужчина и попросил помощи. Неизвестный рассказал, что владеет грузовым автомобилем, которому в настоящее время требуется ремонт, но денег на его производство нет. Молодой человек попросил у своего нового знакомого деньги в долг с последующим возвратом. Пенсионер согласился и решил помочь незнакомцу. Вместе со злоумышленником потерпевший проехал на его автомобиле к банкомату, снял требуемую сумму со своего счета и передал мужчине.

Через неделю молодой человек принес одолженные денежные средства, завернутые в газету. Пенсионер только на следующий день разглядел, что в свертке находятся «деньги» банка приколов.

Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по маршруту следования автомобиля злоумышленника и записи с камеры установленной в банкомате.

В ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского ОМВД России по г.Новокуйбышевску и управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили личность подозреваемого, который похитил деньги у пенсионера. Полицейские выяснили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленником оказался безработный житель г. Самара 1995 года рождения, ранее судимый за мошенничество. В совершении преступления он признался и денежные средства вернул в полном объеме.

Следственным отделом О МВД России по г. Новокуйбышевску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.