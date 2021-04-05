Пассажир в Самарской области вез почти 2 кг героина

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В Самарской области на стационарном посту ДПС возле села Зеленовка в Ставропольском районе полицейские для проверки документов остановили легковой автомобиль, в котором находились водитель и пассажир. Неадекватное поведение пассажира вызвало подозрения у сотрудников госавтоинспекции, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра мужчины, а также досмотра автомобиля.

В ходе осмотра транспортного средства, в присутствии понятых, в багажном отделении было обнаружено и изъято 2 твердых спрессованных свертка, обмотанных прозрачным полимерным материалом, в которых находилось порошкообразное вещество серого цвета. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, задержанного пассажира автомобиля доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятые свертки были направлены в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в свертках содержится наркотическое средство героин общей массой более 1.9 килограмм, что относится к особо крупному размеру.

В ходе опроса безработный ранее не судимый гражданин одной из республик ближнего зарубежья пояснил оперативникам, что хранил наркотики с целью последующего сбыта и ехал из Москвы в Самару со знакомым водителем.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.