Открывшую огонь в брянской школе девочку считали странной

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Ученики охарактеризовали восьмиклассницу, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, как очень странную. Она ни с кем из одноклассников не общалась, передал Telegram-канал SHOT.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла в четверг, 7 декабря.

Подросток взяла отцовский дробовик из дома и пронесла его в школу в тубусе. Она открыла огонь по ученикам во время урока биологии. В результате происшествия один человек погиб и пять пострадали. Сама стрелявшая тоже погибла.

Один из пострадавших сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет МК.