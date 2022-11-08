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Отчим напал на пасынка с топором в Тольятти

8 ноября 2022 13:08
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Отчим напал на пасынка с топором в Тольятти

В октябре  текущего года в ночное время в  дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее в квартире произошел конфликт между сожителем и сыном, после которого молодого человека 2004 года рождения врачи госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.  Сотрудник дежурной части уточнил данные и направление, в котором скрылся мужчина, причинивший телесные повреждения юноше, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Во время патрулирования близлежащих дворов сотрудники Госавтоинспекции   возле одного из многоквартирных домов заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым в испачканной одежде.  Полицейские задержали местного жителя, установили его личность  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за преступления против жизни и здоровья задержанный 1971 года рождения пояснил, что конфликт с пасынком произошел на бытовой почве. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Теги: Уголовное дело

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