Отчим напал на пасынка с топором в Тольятти

81

В октябре текущего года в ночное время в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что у нее в квартире произошел конфликт между сожителем и сыном, после которого молодого человека 2004 года рождения врачи госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. Сотрудник дежурной части уточнил данные и направление, в котором скрылся мужчина, причинивший телесные повреждения юноше, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Во время патрулирования близлежащих дворов сотрудники Госавтоинспекции возле одного из многоквартирных домов заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым в испачканной одежде. Полицейские задержали местного жителя, установили его личность и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за преступления против жизни и здоровья задержанный 1971 года рождения пояснил, что конфликт с пасынком произошел на бытовой почве. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.