Остерегайтесь мошенников на торговых онлайн-площадках, предостерегают самарцев

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Остерегайтесь мошенников на торговых онлайн-площадках, иногда их трудно отличить от добросовестных покупателей.

Так, жителю Тольятти 1967 года рождения, работающего слесарем, в сообщениях на торговой площадке в сети «Интернет» написал неизвестный, который под предлогом покупки дома спросил у мужчины номер карты и код из СМС, якобы для отправки денег за товар банковским переводом. Поверив «покупателю», потерпевший сообщил данные своей карты и 6-значный код подтверждения, в результате чего лишился более 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.