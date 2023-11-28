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Особо опасный наркотик планировал сбыть самарец

28 ноября 2023 11:59
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особо опасный наркотик планировал сбыть самарец

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый житель Самары причастен к сбыту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников специальных подразделений регионального Управления Росгвардии задержали злоумышленника в Промышленном районе областного центра, после чего в присутствии понятых провели осмотр квартиры, где проживает подозреваемый.

При проведении следственных действий сотрудники ОВД обнаружили и изъяли наркотические средства карфентанил, массой 4,91  гр. и метадон, массой почти 30 граммов. По словам задержанного, запрещенное вещество он планировал сбыть посредством сети Интернет.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности местного жителя к аналогичным преступлениям, а также каналов поставки наркотиков в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.

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