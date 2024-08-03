Операция «Мак-2024»: задержан житель Ставропольского района

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В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2024» проходившей с 22.07.2024 по 31.07.2024, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Ставропольскому району задержан подозреваемый в распространении запрещенных веществ.

Подозреваемым оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у задержанного целлофановый пакет, в котором обнаружили вещество зеленого цвета, растительного происхождения. Пакет с содержимым изъяли и направили на экспертизу, где экспертами установлено, что вещество является наркотическим «конопля» общей массой около 52 грамма.

Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Расследование продолжается.