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Оперативники Жигулевска задержали мужчину, предоставляющего жильё для наркоманов

18 февраля 2021 10:43
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Оперативники Жигулевска задержали мужчину, предоставляющего жильё для наркоманов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Притон-2021» сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация о том, что местный житель 1977 года рождения систематически предоставляет жилое помещение для потребления наркотических средств.

В ходе проведения оперативных мероприятий полученные сведения подтвердились. Оперативники задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения наркозависимым лицам. В жилище подозреваемого оперуполномоченные изъяли предметы, необходимые для употребления наркотических средств.

Владелец жилплощади – безработный, дважды судимый за незаконный оборот наркотических средств мужчина, признался в предоставлении помещения для употребления наркотиков.

В отношении хозяина жилища возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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