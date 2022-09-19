Около 400 тыс. перевела самарская пенсионерка мошеннику

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За помощью в полицию обратилась 63-летняя жительница Самары, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и пояснил, что по ее счетам злоумышленники пытаются совершить мошеннические действия. Для сохранности сбережений собеседник рекомендовал скачать приложение для дистанционной работы в приложении «мобильный банк». Пенсионерка выполнила необходимые действия, предоставив мошеннику удаленный доступ к своим деньгам. В результате чего с её карты списано 385 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.