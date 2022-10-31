Около 3 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Самары, чтобы "сохранить свой вклад"

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре пенсионерке 1955г.р., позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее денежным вкладом происходят мошеннические операции. Чтобы сохранить деньги необходимо перевести всю сумму на указанный им «безопасный» счет. Женщина поверила аферисту и перевела на указанный злоумышленником счет порядка 2 800 000р., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.