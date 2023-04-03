Охранник из города Самара перевел мошенникам 1 млн рублей

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52-летнему охраннику одной из транспортных компаний в Самаре позвонил неизвестный, представившись сотрудником финансовой организации, сообщил, что в данный момент на его имя неизвестным оформляются кредиты. Вежливый голос убедил мужчину, что для сбережения накоплений в данной ситуации необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, мужчина перевел на указанные звонившим расчетные счета 1 млн. рублей. Осознав, что его обманули, мужчина незамедлительно обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники финансовых организаций никогда в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета», а также оформлять денежные средства в кредит.

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.