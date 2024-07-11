Одного из руководителей районного отдела ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области обвинили в противоправной деятельности

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей районного отдела ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, причастного к превышению должностных полномочий.

Установлено, что вышеупомянутое должностное лицо осуществляло охрану объектов на территории Сергиевского района Самарской области без заключения соответствующих договоров. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено и задокументировано восемь фактов указанной противоправной деятельности, ущерб от которой составил свыше 350 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ.