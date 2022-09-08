Очередная самарчанка лишилась полумиллиона, поверив незнакомцу на другом конце провода

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Женщина 1964 года рождения лишилась накоплений после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем и выполнила действия под его диктовку. Звонивший представился работником финансового учреждения и сообщил, что в настоящее время через приложение банка злоумышленники пытаются завладеть её сбережениями. Для предотвращения данной операции специалист порекомендовал перевести накопления на безопасный счет. Женщина по указанию собеседника проследовала в отделение банка, где сняла денежные средства в размере 500 000 рублей и перевела их на продиктованный им счет. После этого разговор был прекращен. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.